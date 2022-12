“El sueño de cualquier chico es estar en la Selección Colombia, fue un premio a todos estos años”

Javier Muñoz, más conocido en el mundo de los esports como ‘Janoz’, es uno de los mejores del mundo, en cuanto a jugar al FIFA se refiere. Este martes, tuvo la oportunidad de representar al país en la eNations Cup.

Los eSports vienen ganando popularidad en el planeta y como es lógico, también en Colombia. Jugadores altamente preparados, y torneos cuyas bolsas de premios ascienden a millones de dólares, hacen parte de un fenómeno que llegó para quedarse.

Una de las grandes estrellas de los eSports en el país es Janoz. El bogotano, quien fuera subcampeón mundial, habló con GolCaracol.com después de dar por concluido sus primeros partidos representando a la Selección Colombia.

¿Qué sintió al jugar para la Selección Colombia?

"Estoy muy contento de poder representar a Colombia. El sueño de cualquier chico es estar en la Selección como futbolista, yo también quise eso alguna vez en la vida, pero difícil llegar a ser futbolista, y empecé una carrera en los eSports hace 10 años. Fue un premio a todos estos años el que me hayan llamado. Me sentí un poco nervioso al comienzo porque tenía la responsabilidad de jugar bien el debut, pero jugamos muy buenos partidos con Fabra, nos faltó un poquito de suerte al final, pero me siento muy contento".

¿Cuál fue el punto más alto en su carrera?

"Mi mejor momento fue en 2011, cuando quedé segundo en el mundo. En ese momento se jugaba solamente en PlayStation, y quedé segundo en el torneo más grande que existe, la FIFA eWorld Cup. Después todo se volvió mucho más competitivo en estos años. En 2017 quedé cuarto en el mundo, pero creo que es un logro más difícil porque ahora todo es más profesional en estos años, a diferencia de 2011 que era más un hobby para todos. Este año han llegado cosas muy grandes como lo es la Selección, mis patrocinios con RedBull, mi equipo Infinty eSports, entonces creo que ha sido un excelente año".

¿Cómo el FIFA dejó de ser un hobby para ser una disciplina más profesional?

"El mundo se esta dando cuenta que esto es un negocio muy grande. Es un deporte cada uno de los videojuegos. Esto está empezando a mover mucho dinero y va a seguir subiendo de manera exponencial, al nivel del fútbol o más, yo creo. Han pasado los años y la nueva ola de la tecnología es lo que ha hecho que esto sea posible".

¿Cómo va su temporada?

"Venía en la temporada 2020, participé en dos FutChampions Cup, que son como los Grand Slam del FIFA. Quedé quinto en Atlanta y decimo en París; venían otros torneos que eran la Copa Libertadores, la FIFA eWorld Cup, pero por la emergencia actual se tuvo que aplazar o cancelar, no sabemos. Ahora nos estamos enfocando más en los contenidos online, torneos online. Resta esperar que se sigan haciendo estos torneos grandes, o que se realicen de manera online".

¿Cómo entrena un jugador profesional de FIFA?

"Los jugadores profesionales estamos siempre en contacto con otros profesionales, los mejores del mundo, con los mismos que jugué hoy, los mejores de toda la región. Nos comunicamos y jugamos entre nosotros para entrenar. La otra parte es ver videos y analizar la estrategia del juego, para eso tenemos coaches en Infinty, que nos ayudan a hacer eso. También estar bien física y mentalmente, es importante tener una vida balanceada".