"El taxista no vio la curva y patinó", dijo Agüero del accidente tras ver a Maluma

El jugador argentino se accidentó el jueves en la noche, tras presenciar un concierto del cantante colombiano en Ámsterdam, Holanda.

En la prensa argentina este viernes le han dado especial trascendencia al accidente del atacante Sergio Agüero, quien regresaba a Inglaterra después de haber visto en vivo a Maluma.

Publicidad

Muchas gracias de corazón por tantos mensajes de apoyo que me ayudan para recuperarme mejor. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 29, 2017

Vea también: Así quedó el taxi en el que se accidentó Sergio ‘Kun’ Agüero

Y con el paso de las horas se han conocido detalles del accidente, del que Agüero había podido salir más afectado de no haber llevado puesto el cinturón de seguridad en el taxi que lo llevaba.

Publicidad

"El taxista no vio la curva y patinó. Y cuando patinó nos dimos con el poste. Me rompí la costilla, estoy en reposo, me duele mal", expresó el 'Kun', quien estará de baja dos meses y será ausente de la Selección Argentina en las dos fechas de cierre de las Eliminatorias Suramericanas.