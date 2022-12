El técnico Didier Luna “aceptó el delito de acoso sexual y presentó excusas públicas”

El entrenador, quien estuvo a cargo de la Selección Colombia Sub-17 femenina, fue acusado por la fisioterapeuta Carolina Rozo. Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación informó que el timonel aceptó los cargos.

Didier Luna, extécnico de la selección femenina sub'17 de Colombia, aceptó este miércoles cargos por acoso sexual luego de que la fisioterapeuta Carolina Rozo lo demandara el año pasado, informó la Fiscalía.

Según la Fiscalía la sentencia de Luna se conocerá el próximo 16 de marzo.

"Le pido disculpas si en algún momento la ofendí con mis acciones, no fue mi intención", dijo Luna a Rozo durante la audiencia, realizada en un juzgado de Bogotá.

La fisioterapeuta y varias jugadoras de la selección absoluta de fútbol y una de la sub'17, menor de edad, denunciaron el año pasado acoso laboral y sexual dentro del conjunto cafetero.

Los denunciados son Luna y el preparador físico, Sigifredo Alonso, al igual que el exentrenador de la selección femenina de mayores Felipe Taborda.

#ATENCIÓN Juez de #Bogotá aprobó preacuerdo entre #Fiscalía y extécnico de selección sub-17 de fútbol femenino Didier Alfonso Luna. El exentrenador aceptó el delito de acoso sexual y presentó excusas públicas a la víctima. El 16 de marzo se conocerá la sentencia. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 12, 2020

Cuando la fisioterapeuta Carolina Rozo lo denunció, indicó que “él abordaba con propuestas. Yo me niego. Él me dice que me atenga a las consecuencias. Él cambia y empieza a gritar y presionar. Todo el cuerpo técnico se va contra mí”.

En su momento, Didier Luna negó los señalamientos y hasta dijo que eran “acusaciones que no corresponden a la realidad y por el contrario son atropellos e injurias a mi vida profesional, familiar y personal”.