El testigo especial: un joven le pide matrimonio a su pareja, con la presencia de José Mourinho

Un hecho bastante curioso vivió el entrenador de la Roma, José Mourinho, con un aficionado del equipo de la capital italiana, quien decidió pedirle matrimonio a su pareja ante la presencia del portugués.

Este viernes mientras la ‘loba’ se encontraba haciendo prácticas en el estadio municipal de Albufeira en Portugal, de cara al partido preparatorio que jugará contra el Niza de Francia, dos aficionados del cuadro italiano ingresaron a la cancha para pedirle una foto al entrenador.

Publicidad

Todo parecía una situación normal a la que 'The Special One' suele estar acostumbrado, sin embargo, luego de la fotografía, el joven seguidor de la Roma le solicitó al entrenador ‘luso’ quedarse un momento para ser testigo de un suceso inesperado: con un muy buen español el hombre le expresó sus sentimientos a su pareja, ligados también a su pasión por el fútbol y por la Roma.

“Tú sabes que para mí la Roma es muy importante, soy romanista hace ya 24 años y me ha costado mucho encontrarte. Tanto tú como yo no nos perdemos ni un partido, aunque estamos a la distancia y por el virus no te he podido llevar al estadio todavía pero antes quiero pedirte si te quieres casar conmigo”.

Ante la sorpresa, Mourinho y sus acompañantes aplaudieron a la feliz pareja acompañado de un “Forza Roma” mientras los romanistas comprometidos se iban del estadio.

El video ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones y muestra al final al joven enamorado dejando un mensaje de amor y aliento, pero esta vez para su querido club.

Publicidad

Mientras tanto, Mourinho seguirá mentalizado en prepararse para el inicio de una nueva temporada al frente de la Roma, equipo con el que logró coronarse campeón de la UEFA Conference League y con el que busca pelear el Calcio con su nueva estrella: el volante argentino Paulo Dybala.