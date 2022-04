El testimonio de uno de los amigos de Freddy Rincón que estuvo con él la noche del domingo

En medio de la consternación que ha causado en nuestro país la muerte de Freddy Rincón ; se han conocido detalles de la reunión de amigos de la noche del domingo 10 de abril de 2022 de la que participó el exjugador de Santa Fe, América, Nápoles, Real Madrid, Palmeiras y Corinthians, entre otros.

Así las cosas, en el diario 'El País', hablaron con un allegado al vallecaucano antes de que se confirmara su fallecimiento en la Clínica Imbanaco.

Vladimir Mosquera aceptó contestar algunos interrogantes del medio de la ciudad de Cali y contó que "estuvimos compartiendo en la casa de nuestro amigo Hárold Saa; allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Ruiz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos los partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa".

Además de eso, Mosquera complementó y dijo que "cuando yo llegué a la reunión estaban varios carros, no sé en cuál de ellos llegó Freddy. Después ya un poco tarde me despedí de todos y no alcancé a ver si él después se fue y en qué carro lo hizo".

El choque entre la camioneta en la que se transportaba el vallecaucano y un bus del sistema de transporte público MIO se presentó en la madrugada del lunes. Desde ese momento y hasta la noche del miércoles cuando se confirmó la muerte, Freddy Rincón estuvo internado en la Clínica Imbanaco, en donde le prestaron toda la atención médico; pero sin éxito para mantenerlo con vida.

¿En qué equipos jugó Freddy Rincón?

Freddy Rincón Valencia es uno de los futbolistas históricos de Colombia. En su hoja de vida registra pasos por Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles, Corinthians, Palmeiras, Santos y Cruzeiro. Además jugó los mundiales de Italia 90, USA 94 y Francia 98, siendo uno de los referentes del seleccionado colombiano.