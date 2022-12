‘El Tino’ Asprilla defendió al ‘Chicho’ Serna: “La Volpe no puede decir esas pendejadas”

El argentino apuntó contra el exmediocampista de Boca Juniors, y este viernes Faustino en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, no se guardó nada y criticó al extécnico.

Faustino Asprilla salió al paso de las declaraciones de Ricardo La Volpe contra Mauricio ‘Chicho’ Serna y defendió a su amigo y también compañero del fútbol.

Al exentrenador argentino le preguntaron por Boca Juniors y señaló que no le gusta ese estilo de juego, mencionando al mediocampista colombiano, diciendo que “es un volante que lo único que sabía era quitar, al dar un pase se equivocaba”.

Por esa razón, ‘El Tino’, este viernes, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ defendió al ‘Chicho’.

Me parece una falta de respeto, eso no es de un entrenador venir a decir esas pendejas, el hecho que no el guste el fútbol que jugaba Boca, a mí tampoco me ha gustado ese fútbol, pero no significa que no sea válido, cada quien gana como se siente”, dijo de entrada el exdelantero.

Asprilla agregó que “yo jugué con él en Nacional y me parece que ese señor nunca lo vio jugar. Él jugaba al lado de Alexis García, ya el tiempo lo mandó más para atrás, pero ‘Chicho’ con ese fútbol jugó en Selección Colombia, estuvo en dos Copas del Mundo, me parece que esta fuera de base el señor La Volpe, yo solo valgo un comentario así cuando lo dice Guardiola, Mourinho, gente que ganó, pero La Volpe ganó en México y ¿allá son europeos o qué?”.

Por último, ‘El Tino’ dijo que el extécnico le guarda bronca a Boca Juniors, porque cuando dirigió a los ‘xeneizes’ no le fue bien.

“Lo que pasa también es que La Volpe cada vez que habla de Boca es con una rabia porque lo sacaron de allá y no fue capaz de ganar un campeonato que se lo entregaron con varios puntos de diferencia y lo perdió”, finalizó.