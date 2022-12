El ‘Tino’ Asprilla vería con buenos ojos la ida de Falcao a Emiratos: “Uno con la camiseta no come”

El exjugador tulueño opinó en ‘Blog Deportivo’ sobre la posibilidad de que el ‘Tigre’ salga del Galatasaray hacia el fútbol de los Emiratos Árabes, con la idea de que asegure su futuro económico.

“El arranque de Falcao en Galatasaray no ha sido muy bueno por las lesiones en el corto tiempo. Cuando uno llega ese momento donde se lesiona más de lo que juega, es hora de pensar en lo que pueda hacer”, expresó Faustino Asprilla cuando se le consultó por el rendimiento del goleador colombiano, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este martes.

“Si puede ir a Arabia a jugar fútbol es una buena opción, Falcao no tiene que demostrarle a nadie lo que es capaz y seguro va a mostrar su nivel para continuar en la selección”, dijo el ‘Tino’ sobre la posibilidad de que se vaya a jugar al fútbol de Emiratos Árabes.

Igualmente, Asprilla recalcó la importancia de asegurar el futuro económico para los futbolistas “uno con la camiseta de los equipos no come. El otro día fui a mercar con la camiseta de Nacional y no me regalaron nada”.

