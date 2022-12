‘El Tren’ le respondió al ‘Tino’: “Estamos cansados de esos chistes, que madure porque está viejo”

Por estos días, Asprilla es el invitado especial del programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, en donde ha repasado momentos de su carrera y también se ha referido a temas de la actualidad.

Famosas son las anécdotas y las imitaciones que hace Faustino ‘El Tino’ Asprilla de Adolfo Valencia, su amigo y excompañero en la Selección Colombia.

‘El Tino’ no pierde oportunidad para recordar al vallecaucano cada que se lo piden y por eso ‘El Tren’, cansado de ser objeto de burlas, le respondió este martes de manera jocosa, en diálogo con GolCaracol.com.

“Cuando me llamen que no me pasen a Faustino, que yo ya no quiero hablar con él. Esos chistes viejos de Faustino, ya estamos reencauchados escuchando al ‘Tino’ con esas tonterías”, dijo Valencia.

Adolfo Valencia: "Don Alfonso Sepúlveda me daba guayos, de esos de cuero, cuero, duraban mucho"

“Nosotros lo que queremos es que ‘El Tino’ comience a sacar jugadores, que ya madure, porque está todo viejo ahí, tiene que madurar y ponerse serio. A Maturana lo volvió viejo fue ‘El Tino’”, agregó, entre risas.

En estos tiempos de cuarentena, Asprilla es el invitado especial del programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, en donde ha repasado momentos de su carrera y también se ha referido a temas de la actualidad.

