‘El Tren’ Valencia y una grave denuncia de su época en Santa Fe: “Quisieron sacar a los morochos”

El exfutbolista vallecaucano también habló de sus comienzos en el fútbol y de la anécdota con ‘El Tino’ Asprilla en el 5-0 frente a Argentina, en el Monumental de Buenos Aires.

Adolfo ‘El Tren’ Valencia reveló en una entrevista que cuando jugó en Santa Fe, el club capitalino quiso sacar a los futbolistas de piel morena y él amenazó con irse si eso ocurría.

“Siempre quisieron sacar a los morochos de Santa Fe. En ese tiempo estaban ‘Pepe’ Portocarrero, Fernando Arizala, Leider Preciado y había otros. Le dije a (César) Villegas ‘si usted me saca a los morochos de Santa Fe, yo me voy’. Es algo que me llena de orgullo porque peleé siempre por mis paisanos, por mi territorio. Y ahora que me encuentro con ellos me agradecen eso”, le dijo ‘El Tren’ a ‘Grueso Calibre’, de Cali.

“Fui el primer jugador que le hice entrar una plata a Santa Fe. Con el dinero que entró, el club pudo haber comprado una sede deportiva y se pudieron hacer muchas cosas más. No se hizo por malos manejos que se le dio a eso”, agregó.

El otrora delantero de la Selección Colombia y el Bayern Múnich, de Alemania, también habló de sus comienzos en el fútbol y del origen del apodo que le dio reconocimiento en las canchas y fuera de ellas.

“Trabajé con mi papá dos años, descargando los barcos en el puerto. Llegábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 9 de la noche, uno salía reventado de ahí. Pero ese era el esfuerzo que yo hacía para tener mejor estado físico y más potencia. Cuando me ponen ‘El Tren’, muchos no sabían que lo hice era pa tener más fuerza en el campo”, aseveró.

Sobre el manejo del dinero que se ganó como jugador, ‘El Tren’ le agradeció a su expareja, María Nelcy, la mamá de su hijo Adolfo ‘El Trencito’ Valencia, quien también es futbolista.

“Cuando uno está joven y empieza a cobrar dinero, uno debe tener a alguien que lo esté asesorando. Cuando salí, siempre tuve a esa persona estudiada que me ayudó, María Nelcy, la mamá del ‘Trencito’. Ella siempre fue ‘tacañita’ con la plata, la cuidaba mucho. En parte es así porque son personas que han hecho mucho esfuerzo, salieron de Santander de Quilichao y no le quieren regalar su plata a nadie”, afirmó.

Por último, Valencia Mosquera se refirió a su amigo Faustino Asprilla y recordó la anécdota que siempre cuenta ‘El Tino’ sobre la goleada 5-0 de Colombia sobre Argentina, en el Monumental.

“Al ‘Tino’ le agradezco el pase que me dio, pero no es cierto que le dije ‘Tino, Tino, méteme en la historia’, eso es puro cuento de él”, finalizó.

