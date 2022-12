"El único defecto de Riquelme es la camiseta, era un jugador para River Plate"

Esas palabras las soltó Emiliano Díaz, hijo de Ramón, quien en su calidad de asistente técnico y ligado de casa a la historia del 'millonario', habló del ídolo y actual directivo 'xeneize'.

Juan Román Riquelme lleva tatuada a su piel a Boca Juniors, equipo del que es referente histórico y además actual dirigente. En Argentina, Boca y River Plate tienen una rivalidad marcada y siempre habrá polémica cuando se crucen los caminos de las dos instituciones.

Publicidad

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

Emiliano Díaz, hijo de Ramón (exjugador y técnico campeón con los 'millonarios'), concedió unas declaraciones sobre Riquelme.

"El único defecto de Román en esa camiseta, pero es un jugador para River. Son de esos jugadores con calidad, con visión de juego del estilo de River. A cualquiera le hubiese gustado tenerlo con la camiseta del Millonario. A mi viejo también, no tengo dudas", expresó Díaz.

Falcao García y los bonos que Galatasaray le pedirá que no cobre, ante la llegada del coronavirus

Publicidad

"Cuando jugamos en el Monumental, Román nos vino a saludar y ganaron ellos. En La Bombonera mi viejo le dijo 'no vengas a saludar por cábala porque este me lo llevo yo', después Román metió un gol para empatar y nos vino decir que 'acá no', por suerte lo terminamos ganando", agregó Díaz, en declaraciones reproducidas por 'TyC Sports'.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.