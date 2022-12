Eladio Tamayo: ''Nacional no me pagó lo que corresponde de la venta de Marlos al City''

El cuadro paisa fue demandado por el tutor del delantero, que juega en Flamengo, por los derechos correspondientes a la venta al cuadro inglés en 2016.

Eladio Tamayo, dueño del Club Deportivo Leonel Álvarez, acusó a Atlético Nacional de no revelar el precio de venta de Marlos Moreno e instauró una demanda ante la Federación Colombiana de Fútbol.

Publicidad

Lea acá: La prensa inglesa alerta por una posible lesión de rodilla de Carlos Sánchez

Este jueves, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Tamayo habló sobre la situación con el cuadro verde y contó su versión de los hechos.

''Tras un año de negociación, yo vendí a Marlos Moreno en 70 millones de pesos a Nacional, por el 70% del pase. Yo me quedé con el 30%. Cuando me informaron de la venta al Manchester City, me pidieron que asignara un representante para negociar el contrato entre Marlos y el equipo, no la venta'', comentó Tamayo.

El representante legal del club de formación añadió: ''Luego, me entregaron un dinero que no correspondía con el precio de la venta. Ellos nunca me entregaron una notificación de pago que recibieron del Manchester City. Simplemente me consignaron un dinero, sin informarme más nada''.

Publicidad

Vea también: Bayern Múnich, de James Rodríguez, visitará este viernes a Hertha Berlín, en la Bundesliga

Tamayo también basó su demanda en el papeleo que, entre clubes profesionales, debieron entregarse.

Publicidad

''El TMS es el documento oficial que consignó el City y es lo que verifica la consecuencia del negocio, y esas cifras no coinciden con lo que me han entregado'', sentenció.

Para finalizar, el impulsor de Marlos Moreno en el fútbol resumió los procesos jurídicos que se llevarán a cabo: ''El primer paso es con la Federación Colombiana, ahora Nacional debe responder en cinco días hábiles. Después de la FCF, pasamos a un tribunal judicial y el último paso es el de la FIFA, donde puede llegar una sanción a Nacional si se certifica este hecho.''

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados