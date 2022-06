Emerson Royal: “El ladrón sacó su arma para dispararme, lo empujé y entendí que podía morir”

Emerson Royal disfrutaba de unos días de descanso en su natal Brasil cuando vivió un momento de angustia y terror porque un delincuente que disparó en una calle y de paso, lo robó.

Días después, el jugador del registro del Tottenham, de Inglaterra dio detalles de qué fue lo que pasó aquel día y cómo manejó la situación.

“Un ladrón armado con una pistola le atracó en plena vía pública, mientras disparaba un total de entre 17 y 19 veces a los viandantes que caminaban por allí en ese momento”, cuentan de entrada en ‘Mundo Deportivo’.

“En ese momento, Dios me controló de alguna manera porque sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón diciéndole que “tranquilo, tranquilos todos, te doy lo que quieras””, afirmó Emerson, en una nota concedida para ‘Globo Esporte’.

El futbolista brasileño relató que “cuando le di lo que quería, me acerqué a él, porque ya había visto su mirada maligna. Vi que no estaba allí solo por el reloj. Cuando se lo entregué, se alejó y sacó su arma para dispararme. Cuando estaba a punto de dispararme, lo empujé, golpeé el arma y disparó al aire”.

Por último, Emerson Royal expresó que pensó que podía morir porque el delincuente tenía propósitos más alla de solo robar sus pertenencias.

“Fue en ese momento, cuando lo empujé, que perdió el equilibrio y un policía le disparó. Luego, cuando pegó el tiro, comenzó a correr. Estábamos en una plaza, había 15 personas más o menos. Y empieza a disparar por todos lados, pero no le da a nadie. 17 o 19 tiros, si no me equivoco. Entendí que era un momento que me podía costar la vida, pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Estoy tranquilo ahora. Yo digo que fue gracias a Dios”, concluyó.