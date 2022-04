Emiliano Martínez se ha convertido rápidamente en uno de los jugadores más comentado en todo el continente; el arquero se ha hecho famoso después de aquella tanda de penales frente al seleccionado colombiano.

Esta vez no fue la excepción; después de que, a través de sus redes sociales, se diera a conocer la reacción del futbolista de Aston Villa tras confirmarse a México como uno de los rivales de la Selección Argentina en Qatar 2022.

En el mencionado video se ve al canterano de Independiente diciendo "easy, easy" (en español fácil fácil) segundos después de que Lothar Mattaus sacara la balota del equipo 'manito'.

¿Qué dijo Emiliano Martínez sobre la reacción al ver a México en el grupo de Argentina, en el mundial de Qatar 2022?

Tras esto, el futbolista de los 'villanos' habló sobre la famosa reacción, por la cual fue tan criticado: "Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita".

De igual manera, el 'Dibu' "justificó" la mencionada acción: "Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido. Igual lo vi con mi familia, mi suegro portugués y mi suegra, brasileña"