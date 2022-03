Emiliano Martínez: “Me encanta jugar de visitante, que me insulten, que me griten cosas”

Tras la Copa América 2021 que ganó la selección de Argentina, con Emiliano Martínez como figura, el arquero ha mostrado su forma de ser dentro del campo de juego.

De hecho, la Selección Colombia lo sufrió en la tanda de penales de semifinales, cuando el guardameta les habló y puso nerviosos a varios de los cobradores de la ‘tricolor’.

Ahora, Martínez es siempre centro de insultos y mucho más cuando juega de visitante, pero el ‘Dibu’ afirmó que eso lo motiva, le gusta.

“Me encanta jugar de visitante, me gusta que me griten cosas, que me insulten. Que haya bailado en Manchester era porque sentía que me insultaban todo el partido y al final erran un penal, se me vino a la cabeza toda la mier.. que me habían gritado”, afirmó el arquero argentino en ‘Amazon Prime’

¿Dónde juega Emiliano Martínez?

El guardameta argentino, apodado ‘Dibu’, hace parte del plantel del Aston Villa, de la Premier League, club en el que es una de las figuras y titulares indiscutibles.