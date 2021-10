Emiliano Martínez ‘sufrió’ en el partido del Aston Villa y en redes sociales lo llaman “inflado”

Emiliano Martínez no es del agrado de muchos, y en los partidos del Aston Villa, últimamente, al arquero no le va muy bien. Algo que no pasa desapercibido en varios países latinoamericanos.

Para el encuentro contra West Ham, este domingo, muchas personas en redes sociales comentaron que el guardameta pudo hacer más en los tres goles del rival.

De hecho, algunos tildaron de “inflado” al arquero argentino, del Aston Villa, tras los goles que le marcaron.

“Mira el gol que le hacen al inflado del Dibu Martínez”, “¿al Dibu Martínez le hacen gol todos los días o cómo es?”, fueron algunos comentarios que se leyeron en redes sociales.

Al dibu Martínez le hacen gol todos los días o como es? https://t.co/GJPBdQoQgp — ✞︎𝖆𝖑𝖋𝖗𝖊𝖉𝖔✞︎ (@AlfredoECHE_) October 31, 2021

Mira el gol que le hacen al inflado del Dibu Martínez 🥶🥶🥶 — Teismo (@Teismo29) October 31, 2021

Esa gente que dijo que el Dibu Martínez está mejor que David Ospina, Dios perdónalos porque no sabían lo que decían — - (@pixandum) October 31, 2021