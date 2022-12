Emmanuel Adebayor y la polémica: "Déjenme ser muy claro, no dono; es muy simple"

Esas palabras del actual jugador del Olimpia, de Paraguay, levantaron polvoreda en el mundo entero. Evitó comparaciones con otros astros africanos.

Lo último que se sabía de Emmanuel Adebayor era que tras decidir marcharse de Paraguay vivió una auténtica travesía y que finalmente llegó a Togo, para pasar allí la cuarentena por el coronavirus.

Publicidad

"Lionel Messi es falso y provocador, aunque callado y Cristiano Ronaldo es un arrogante"

Sin embargo, en las últimas horas el futbolista de amplia experiencia internacional apareció para generar polémica e incluso rechazo, ya que dejó en evidencia una particular posición, en tiempo en el que ha florecido la solidaridad en el mundo entero.

“Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación", indicó con claridad Adebayor, en declaraciones que reproducen medios internacionales este jueves.

"Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera”, agregó el africano.

Publicidad