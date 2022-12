“Empresario que denunció a Osorio ahora solo vive de polémicas”, aseguran en Paraguay

Miguel González Zelada acusó a Juan Carlos Osorio de cobrar supuestamente una comisión para avalar la llegada del delantero Pablo Zeballos a Atlético Nacional, en la temporada 2014.

La denuncia que hizo el pasado martes el agente paraguayo Miguel González Zelada en contra de Juan Carlos Osorio, ex entrenador de la Selección Paraguay, ha causado revuelo en Colombia.

Publicidad

González Zelada aseguró, en diálogo con ‘Espn’, que Osorio solicitó supuestamente una comisión para avalar la llegada del delantero ‘guaraní’ Pablo Zeballos a Atlético Nacional, en la temporada 2014.

"Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares; entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta", indicó González.

Vea acá: Juan Carlos Osorio es acusado por pedir supuesta comisión en fichaje de jugador a Nacional

El mismo agente agregó que "Osorio me pidió dinero personalmente. Vino dos veces a Paraguay y se sentó conmigo".

Publicidad

Miguel González, sin embargo, ha estado varias veces en el centro de la polémica por cuenta de sus escándalos en el fútbol.

Así, hay varios artículos de prensa que dan cuenta de esto: “Ordenan captura del empresario deportivo Miguel González Zelada”, “Empresario paga cheques sin fondo ¿será cierto?”, “González Zelada es un estafador, dice Recanate”, entre otros titulares.

Publicidad

“Es un tema muy vidrioso (confuso), más que nada es una especie de deuda y estafa entre empresarios”, le dijo este miércoles a GolCaracol.com un periodista deportivo de Paraguay que prefirió no dar su nombre.

Lea también: Juan Carlos Osorio y las polémicas que opacan su carrera como técnico en el mundo entero

“Nosotros no detallamos mucho en ese tema, ya que el señor Zelada es medio especial últimamente. Antes era un empresario reconocido, pero ahora solo vive de polémicas”, agregó.

A propósito de los escándalos de González Zelada, el comunicador recordó la sanción que le impuso la Comisión de Disciplina de la FIFA hace algún tiempo por “una transacción de otro jugador”.

Publicidad

En su defensa, Juan Carlos Osorio le dijo al diario ‘El Colombiano’, de Medellín, que había guardado silencio sobre el caso porque “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. A este señor lo demandaron por ladrón y él me quiere involucrar para desviar esa demanda”.

Y agregó que “a González Zelada no lo conozco y lo más importante es la versión del jugador que lo desautorizó públicamente”.

Publicidad