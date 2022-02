En Argentina critican a Néstor Pitana “Es tan soberbio que no reconoce cuando se equivoca”

Néstor Pitana siempre da de qué hablar en el fútbol sudamericano, y esta vez, nuevamente por una polémica, ha recibido muchas críticas y señalamientos por su actitud.

Pablo Lunati, exárbitro argentino, analizó lo que fue la actuación del experimentado juez en el partido de River Plate contra Unión de Santa Fe, en el que cobró un penalti inexistente.

Publicidad

“Más allá del fanatismo, soy objetivo. Pitana dirige bien en Europa, acá le costó siempre. No solo con River. Más allá de que se puede comer un penal, yo hablo de otras cosas: la carga por atrás a Casco con él al lado que casi termina en gol, la no falta contra Barco cerca del área, la no amonestación a la falta contra Enzo Fernández cuando antes por una falta común lo amonesta a Elías Gómez. Esto no viene de ahora”, dijo para ‘TyC Sports’.

Publicidad

Además, Lunati mencionó que la actitud de Pitana deja mucho qué desear, más que todo cuando tiene equivocaciones.

“No tengo ninguna duda de que Pitana está mal predispuesto cuando nos dirige a nosotros. Por el ángulo puede pasar. Pero en todo el partido, River fue perjudicado en los pequeños fallos. Es tan soberbio que no reconoce cuando se equivoca. Él no puede no ver que Armani toca primero la pelota. Cobró un penal inexistente”; finalizó el exárbitro argentino.

Publicidad