En Argentina llaman a James Rodríguez y a 'Juanfer' Quintero como los 'padrinos' de Germán Cano

Germán Cano dejó huella en el fútbol colombiano, específicamente con el Independiente Medellín , donde cada partido daba espectáculo y sus goles lo hicieron sonar hasta para ir a la Selección Colombia .

“Cuando uno quiere algo y se lo propone... Pero es difícil lo de la selección Colombia. En su momento, ellos me apoyaron. Se escuchaba en la prensa que existía la chance y empecé, en Medellín, a tramitar la ciudadanía (mi hijo Lorenzo es colombiano) para después conseguir la doble nacionalidad. Me interesaba, principalmente, para liberarle un cupo de extranjero al DIM. Pero el trámite tarda seis meses y te obliga, en el mientras tanto, a estar allá. Y me salió lo de Vasco”, contó de entrada en charla con el diario ‘Olé’.

Además, el delantero argentino, actualmente en el Vasco da Gama, de Brasil, contó un poco de la relación que tiene con Juan Fernando Quintero y James Rodríguez , a los que en el medio argentino señalaron como “sus padrinos” en nuestro país.

“’Juanfer’ era de Medellín e iba al estadio cuando podía. En 2018, después de su gol en la final de la Libertadores contra Boca Juniors en Madrid, vino a comer a casa. James, increíblemente, me quiso conocer y por parte de un amigo en común me pidió la camiseta. No lo podía creer. Me invitó a su cumpleaños y me dijo: “Goleador, tú vas a jugar con nosotros”. “Me vas a tener que dar una mano”, le contesté. Aunque todo quedó ahí”, agregó Germán Cano.

Sobre su paso por el Independiente Medellín, donde se convirtió en ídolo por sus goles y grandes presentaciones, recordó cuando marcó muchos tantos y estuvo en la lista de los mayores anotadores en el año, con Messi , Cristiano Ronaldo , Neymar , entre otros.

“La verdad es que fue todo un poco loco. Me fui de Pachuca en lo más alto, con un tercer puesto en el Mundial de Clubes. No esperaba hacer tantos goles en Medellín. Como ‘cuarentaipico’ en un año. La metía en todos los partidos. Llegué a 133 superando a (José Vicente) Grecco, otro argentino, que tenía 92. Y en mi regreso arranqué como 30 goles abajo... No imaginaba estar entre los mejores delanteros del planeta, ver mi carita ahí... Pero le encontré bastante el gusto”, finalizó Germán Cano.