En Argentina no lo olvidan: 16 años del título de Libertadores que Once Caldas le ganó a Boca Juniors El 1 de julio de 2004, el Once Caldas dirigido por Luis Fernando Montoya se coronó campeón de la Copa Libertadores, luego de derrotar a Boca Juniors en la tanda de penales, en el Palogrande.