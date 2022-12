En Boca Juniors alejan la polémica y descartan líos en el tema de los salarios de los futbolistas

Pese a la llegada del coronavirus, los dirigentes del equipo azul y oro decidieron pagar completos los sueldos del plantel que dirige Miguel Ángel Russo.

En Boca Juniors, según trascendidos de prensa, se habría presentando una fisura en la relación de los directivos, liderados por el presidente Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, y los futbolistas, que se mostraron adversos a una reducción salarial, ante la crisis desatada por la llegada de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, este jueves el que salió a dar la cara fue Amor Ameal, quien habló con la radio argentina para acabar con las especulaciones de un sector de la prensa.

"Acá no hubo problemas. No hubo absolutamente nada. Nosotros tomamos una determinación, fue aceptada. No tenemos problemas", dijo el Presidente boquense en declaraciones reproducidas por 'TyC Sports'.

"A veces las cosas se interpretan. Habíamos firmado una nota, que nosotros decíamos que de ninguna manera íbamos a bajar salarios, que de los que menos ganan los íbamos a cumplir con totalidad y que de acá a diciembre íbamos a pagar primas y premios también", agregó Jorge Amor Ameal.

