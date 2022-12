En Brasil preocupa la salud de Neymar, pensando en el Mundial de Rusia 2018

Los principales medios brasileños ha hecho todo tipo de análisis después de conocerse la lesión del astro del PSG. Para muchos no hay drama, ya que 'Ney' tiene tiempo para recuperarse.

En el país donde el fútbol es el rey, todo el mundo contiene la respiración ante la lesión de Neymar mientras crecen la inquietud y los rumores sobre el futuro del pie del astro llamado a guiar a Brasil hacia su sexta estrella en Rusia.

"Brasil puede haber perdido la Copa el último domingo", afirmó el miércoles por la mañana Milton Neves, periodista de la radio Bandnews FM.

Aquella noche, el Paris SG se llevó el duelo contra el Olympique de Marsella (3-0), pero mucho más con el esguince de tobillo derecho y fisura ósea que sufrió el jugador por el que pagó en agosto 222 millones de euros.

Los brasileños, sin embargo, no tienen tiempo para compadecer al club francés: aquí la prioridad absoluta es el Mundial. Que su estrella se recupere completamente para estar al 100% en Rusia, incluso si una posible operación le hace perderse casi todo el final de la temporada europea.

Las imágenes de 'Ney' cayendo al suelo tras un duelo anodino con el marsellés Bouna Sarr se emiten en bucle en las televisiones, desde todo tipo de ángulos. Infografías mostrando en detalle la anatomía del pie y el tobillo del atacante ilustraban la mayoría de periódicos este miércoles.

Como también ocurre en Francia, pocas veces los médicos especializados en ortopedia o traumatología fueron tan solicitados por los medios, que recogieron la opinión de múltiples analistas, la mayoría recomendando que el jugador pase por el quirófano.

- Conflicto con el PSG -

"No creo que podamos hablar realmente de miedo de que no esté en el Mundial, pero notamos que hay una cierta prisa por encontrar una solución para que Neymar pueda recuperarse a tiempo", explicó a la AFP Mauro Cezar Pereira, comentarista deportivo de ESPN Brasil.

Fue en esta cadena donde el padre del jugador acabó finalmente con las esperanzas de los hinchas parisinos que aún pensaban que podrían contar con su estrella para el crucial duelo contra el Real Madrid el 6 de marzo por la Liga de Campeones, afirmando que su hijo estará de baja "seis semanas como mínimo".

Pero Neymar Senior quiso acabar especialmente con los numerosos rumores que apuntaban a que el entorno del jugador estaría en conflicto con el PSG sobre los pasos a seguir en su proceso de recuperación.

"La gente tiene una impresión muy equivocada, la decisión no es de Neymar. Yo no soy médico, por lo que tenemos que esperar la decisión del club", aseguró.

Según el periódico Folha de Sao Paulo, hay una cláusula en el contrato del delantero que estipula que debe seguir las orientaciones del club en caso de lesión, mientras que el sitio UOL afirma que su entorno desea que sea operado en Brasil.

- Rompecabezas para Tite -

Mientras se decide la suerte del pie del astro, los mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, incluyendo un tuit de Pelé, de quien Neymar es considerado su heredero.

"Todo Brasil espera que te recuperes de esta lesión tan rápido como la última vez. Tenemos una Copa del Mundo que vencer, así que mejórate pronto!", escribió 'O Rei'.

También recibió en Instagram el cariñoso mensaje de su novia, la estrella de telenovelas Bruna Marquezine, que vive en Brasil: "Te quiero, te echo de menos", le mandó la actriz.

Mientras, el exatacante Ronaldo opinó desde la experiencia, ya que él mismo regresó justo a tiempo de una larga lesión para disputar, y ganar, el Mundial-2002 en el que Brasil conquistó su quinta estrella con ocho goles de 'O Fenómeno'.

"Es una pena que haya ocurrido ahora (...) Ninguna recuperación es fácil, pero estoy seguro de que va a emplearse al máximo. No es una lesión grave, no hay peligro de que no juegue la Copa del Mundo", valoró el exjugador en la TV Globo.

Para Carlos Eduardo Mansur, periodista del diario O Globo, la lesión de Neymar "no es una tragedia porque hay tiempo para recuperarse y posibilidad para descansar. Pero para Tite, los amistosos de marzo eran fundamentales".

Debido a las incertidumbres sobre las bajas de Neymar y otros jugadores, el técnico de la 'canarinha' decidió retrasar diez días el anuncio de la lista de jugadores que enfrentarán a Rusia y Alemania en los amistosos de final del próximo mes.

La última vez que Brasil se vio con la selección de Joachim Low, Neymar estaba también lesionado. Fue en la semifinal del Mundial-2014, cuando la Seleçao sufrió la peor debacle de su historia, el terrible 7-1 que le costó la eliminación y la vergüenza en casa.