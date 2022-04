"En casos como el de Freddy Rincón la evolución se analiza segundo a segundo, minuto a minuto"

No solamente futbolistas y técnicos han estado atentos al difícil tema de salud que ha tenido que enfrentar Freddy Rincón , quien se accidentó cuando iba en una camioneta y la misma terminó chocando con un bus de transporte público de la ciudad de Cali. Por esa razón, el nacido en Buenaventura se encuentra hospitalizado y con "pronóstico reservado" ante un trauma craneoencefálico.

Así, este miércoles, el que habló fue el médico Héctor Fabio Cruz, de amplia experiencia en América e incluso en selecciones Colombia, quien tiene una relación de amistad con Rincón Valencia.

"Yo a Freddy lo conozco desde que llegó a Buga una casa que decía Independiente Santa Fe, a donde lo llevó un señor de Buenaventura, de ahí pasó a Bogotá y volvió a América. Ahí me convertí en amigo, papá, consejero...La verdad que es un grande del fútbol, con historia, ejemplo de profesionalismo. Me pedía consejos hasta para enamorarse. Hace ocho días me llamó, me dijo que quería saludarme, llegó a mi consultorio, nos tomamos un café y siempre muy querido", dijo Cruz de entrada.

El galeno también dio un vistazo del tema por el que se encuentra el otrora volante vallecaucano en la UCI de la Clínica Imbanaco, de Cali. Claro, sin entrar en mayores detalles.

"Es un tema muy difícil, el segundo a segundo y el minuto a minuto va dando la evolución. He estado muy pendiente de los reportes que ha dado el doctor Laureano Quintero, quien se encuentra al frente del equipo multidisciplinario que trata a Freddy", agregó Cruz.

El antiguo médico de América complementó y dijo que "en temas de traumas de cráneo, la última palabra la tiene la evolución positiva o negativa del paciente. Y que el ser humano responda a las medidas de choque y de soporte que se implementan".

