En disturbios terminó el partido 'Futbolstars', evento organizado en el Estadio Alfonso López

El partido 'Futbolstars', un evento organizado por el famoso creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como 'La Liendra', terminó en disturbios en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, en la noche del pasado miércoles 31 de mayo.

Durante el transcurso del partido, todo se llevó a cabo sin inconvenientes, sin embargo, al llegar al final del encuentro, varios individuos ingresaron al terreno de juego con la intención de acercarse y saludar a los creadores de contenido presentes en el evento.

Los videos difundidos en las plataformas de redes sociales muestran claramente una situación de completa desorganización, disturbios e incluso actos de agresión dirigidos al personal encargado de la logística. Como consecuencia de estos incidentes, los influencers presentes en el evento tuvieron que ser trasladados rápidamente a los vestuarios para garantizar su seguridad.

#Video En disturbios terminó el partido de fútbol organizado por el influencer La Liendra en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Más de 200 personas invadieron la cancha para abrazar a los artistas y creadores digitales que participaron en el evento #MañanasBlu pic.twitter.com/tRW37UftoU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 1, 2023

Tras lo ocurrido, el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltran, criticó el evento organizado por 'La Liendra' asegurando que la Policía no debería estar al pendiente de un evento privado. “El departamento y Bucaramanga no pueden seguir desperdiciando a sus unidades policiales cuidando eventos privados. Lo de la 'Liendra' venía mal desde el desorden de hace unas semanas. Que los eventos privados paguen su propia seguridad, la Policía no está para eso", afirmó el concejal.

Esto no puede pasar en un evento que se haga en Bucaramanga. Apoyamos que se hagan espectáculos en la ciudad, pero debe haber una planeación.



La seguridad de la gente va primero. https://t.co/bF6PKdGnvP pic.twitter.com/LXuAL7YCSh — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) June 1, 2023

Pocos días antes, 'La Liendra', precisamente, estuvo involucrado en un incidente que generó una fuerte repulsa por parte de la comunidad en la ciudad de Santander.

Durante una visita previa a la ciudad de Bucaramanga, se llevó a cabo una caravana de motociclistas para dar la bienvenida al influencer, lo que resultó en caos y dificultades en el tráfico.

De hecho, durante el desarrollo del evento protagonizado por 'La Liendra' se presentó la oportunidad para que Carlos Bueno, quien ocupa el cargo de director de tránsito de Bucaramanga, le solicitara a Mauricio que ofreciera disculpas públicas a la comunidad por los incidentes ocurridos el pasado 5 de mayo, día en el que se realizó dicho evento.

“Hoy es el partido de las estrellas, evento promovido por el influencer 'La Liendra', el mismo que hace casi un mes encabezó una caravana que terminó en caos y en desorden por las principales calles de la ciudad. Buscando el bienestar de los ciudadanos me tomé el atrevimiento de venir hasta el estadio para buscarlo, hablar con él y comprometerlo con la seguridad y la tranquilidad de los bumangueses”, señaló Carlos Bueno, el director de tránsito.

Finalmente, el creador de contenido terminó presentando sus excusas respecto a la movilización de motocicletas a la vez que argumentó que no esperaba que fuera a llegar tal magnitud de personas. “Pido mil disculpas porque de parte de ellos la vez pasada tuvimos toda la disposición, pero no sabíamos que iba a llegar tanta gente, pero esta vez no va a suceder. Va a ser un evento en paz, va a ser un evento que va a terminar cada uno en sus casas”, declaró el influencer.

Por el momento, no ha habido ningún comunicado oficial por parte de 'La Liendra' con respecto a los disturbios que ocurrieron al final del partido 'Futbolstars' en el estadio Alfonso López.