El club español publicó un video con los peinados y cambios físicos de la 'Pulga' desde que debutó, en 2005.

Lionel Messi cumple este sábado 30 años, y su equipo, Barcelona, no perdió la oportunidad para rendirle homenajes, entre ellos, uno muy particular. Se trata de un video en las redes sociales en el que recuerdan los 12 cambios de look que ha tenido el astro argentino desde 2005, cuando debutó con el conjunto catalán.

Publicidad