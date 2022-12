“En España todos los días hay más muertos, no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar”

Así lo dijo Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. El dirigente también afirmó que pueden existir más jugadores con coronavirus, que no se han hecho públicos.

España es uno de los países que más ha sufrido la pandemia del coronavirus con más de 800 personas fallecidas y casi 18 mil casos. Por eso, el panorama del fútbol, que está suspendido hasta nueva orden, pasa a un segundo plano en este en medio de esta problemática social.

“El fútbol no es tan importante ahora, más allá de que nosotros debemos seguir haciendo nuestro trabajo. Los equipos quieren seguir preparándose para cuando volvamos a la normalidad; pero mientras no hayan garantías, más allá de que nos gustaría que fuera cuanto antes, no podemos volver a cualquier precio”, afirmó en entrevista con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Para el dirigente, esta crisis “en estos momentos nos ha enseñado algo a todos y cada uno de nosotros ha podido aprender que la salud prima por encima de cualquier cosa”.

Por esa misma razón y ante el estado de alarma que se vive en España, donde toda la población, salvo algunas excepciones, está obligada a permanecer dentro de sus hogares.

“Ni siquiera sabemos si en la fecha FIFA que está estipulada en junio podemos jugar. Lo único claro es que los torneos se han cancelado, de resto toca esperar cómo sigue esta pandemia. Debemos ir paso a paso. Aquí en España todos los días hay más muertos y más contagios, no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar”, aseveró.

Por último, se refirió a los jugadores que militan en el fútbol español, que hasta el momento son cinco, y han dado positivo para el COVID-19.

“Los futbolistas están aislados. Se han hablado de otros clubes, pero nosotros estamos obligados a respetar mucho a las personas y puede que existan otros afectados que no quieran decirlo. Todo esto tiene que servirle al mundo para aprender a prevenir y que no sufran todo lo que hemos padecido acá”, concluyó.