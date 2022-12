“En este mercado, clubes con dinero van a aprovechar la situación y otros no van a poder contratar”

Lucas Jaramillo, agente de jugadores y empresario colombiano habló este lunes con GolCaracol.com sobre la crisis económica que atraviesa el fútbol en el mundo por cuenta del coronavirus.

La para por la pandemia del COVID–19 le ha traído problemas económicos a todos los involucrados en el fútbol: clubes, jugadores, árbitros y patrocinadores.

Publicidad

Los agentes de futbolistas no son ajenos a la situación y también se han visto afectados, pues no han podido cobrar dineros que les adeudan y de lo que menos se habla en este momento es de movimientos.

Desde este sábado no se pierda lo mejor de Selección Colombia en nuestro programa: ¡Vive Gol Caracol!

Así se lo dijo este lunes a GolCaracol.com, desde Miami, Lucas Jaramillo, representante de figuras del balompié colombiano como David Ospina y Edwin Cardona, entre otros.

El exjugador de Santa Fe, propietario de canchas sintéticas en nuestro país, también se refirió a las dificultades que ha tenido para sostener su negocio y cumplir con sus obligaciones.

Publicidad

¿Para qué le ha servido este tiempo de cuarentena?

“Estoy aprovechando el tiempo para estar más cerca de mis hijos y mi esposa, sin dejar de estar preocupado con lo que está pasando, porque no sabe uno cuánto va a durar. Sobre todo en mi caso que soy empresario pequeño, tengo negocios y empleados. La incertidumbre es enorme”.

Publicidad

¿La pandemia del coronavirus ha afectado sus labores como agente?

“Sí, tengo muchas facturas pendientes. Si antes era difícil cobrarle las deudas a ciertos clubes, ahora lo es más. Ni siquiera me he desgastado en llamar a cobrar platas adeudadas porque no es el momento y he tratado de ser solidario. Y hacía el futuro también me afecta, porque uno habla con los presidentes de clubes y están preocupados por cómo van a pagar la nómina, entonces hablar en este momento de movida de jugadores, es difícil”.

Presidente de la UEFA y el regreso a la actividad: “Es mejor jugar sin público que no jugar”

¿Qué ha podido hablar con sus representados durante este tiempo, tienen charlas?

Publicidad

“Tuvimos una iniciativa para tratar de ayudar en nuestro país que es donde tenemos la obligación moral de hacerlo, con las personas necesitadas de las cosas básicas. Con David (Ospina), Edwin (Cardona) y los demás empezamos a pensar qué podíamos hacer y básicamente a lo que llegamos es que todos salieron de un barrio, de un lugar, conocen vecinos y gente que hoy está muy necesitada. Así identificamos a 260 familias a las que le enviamos una primera ronda de mercados y ahora le vamos a mandar otra ronda de mercados. En cuanto al trabajo físico, he sido un abanderado en Instagram de un entrenamiento que hice que es el 54d, que es 54 días, y esto ha tomado mucha fuerza. Se lo he ofrecido a mis jugadores y todos lo están haciendo, aparte de los trabajos del club”.

¿En este mercado de pases los jugadores pueden llegar a perder valor?

Publicidad

“Todo va a perder valor y no sé si por mucho tiempo, pero en este mercado habrá clubes con dinero que van a querer aprovechar la situación y va a haber clubes que simplemente no van a poder contratar. En la parte interna de Colombia, en términos de contratación, creo que nos vamos a tener que adaptar, pero falta ver esto hasta dónde dura”.

Futbolistas en el mundo, afectados por el coronavirus: uno de cada diez se siente deprimido

¿El fútbol debe volver sin hinchas?

“El fútbol debe y tiene que volver sin hinchas, mientras se pueda garantizar la seguridad de los jugadores, los árbitros y todos los involucrados, pero debe volver. Algunos me van a ‘matar’, pero el fútbol, prácticamente, hace parte de la canasta familiar, todo el mundo lo ve y se volvió parte del planeta. De hecho hay países en donde lo están jugando por la necesidad de entretener a la gente. Tiene que volver cumpliendo con unos protocolos. Además, el fútbol se volvió muy de televisión. Jamás se va a comparar con ir al estadio, pero hay mucha gente que se acostumbró a verlo por televisión”.

Publicidad

Por último, le pregunto por sus negocios, usted es propietario de unas canchas sintéticas acá en Colombia, supongo que también lo ha afectado…

“Tenemos las canchas de Fútbol 5 en Colombia con 60 empleados y realmente es una preocupación enorme. Llevamos más de un mes sin un solo peso de venta y es un negocio que está por fuera de esa lista de la que habló el presidente para reabrir la economía. Son temas que no lo dejan dormir a uno. Estamos buscando soluciones y las ayudas que ofreció el Gobierno de bancos, pero tampoco son ágiles y no es fácil que le suelten a uno el dinero. Y el negocio de entrada venía medio mal porque por las marchas del año pasado, se vio bastante afectado”.

Publicidad