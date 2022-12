En Italia le llueven críticas a Lautaro Martínez por culpa de Ospina: “Tiene la cabeza en Barcelona”

El delantero argentino, al igual que todo el Inter de Milán, no pudo frente al arquero colombiano; quien fue la figura en la clasificación de Nápoles a la final de la Copa Italia.

Todos los ojos estaban puestos en Lautaro Martínez, durante el regreso del fútbol en Italia, tras 95 días de para a causa del coronavirus. Tiempo en el que justamente el atacante sudamericano fue el hombre más mencionado a causa del interés que tiene Barcelona en contratarlo.

Sin embargo, al final del encuentro y después de la eliminación del Inter, en la Copa Italia, fue David Ospina el que se llevó todos los reflectores al ser el gran responsable en la clasificación de Nápoles a la final del certamen.

Ni el delantero argentino, ni el resto de jugadores del Inter pudieron con el arquero colombiano. Por eso las críticas, dirigidas en su mayoría a Martínez, no se hicieron esperar.

"Lautaro está con la cabeza en otra parte, pensando en Barcelona. Se lo vio distraído. Decepcionó y ahora la pelota es del entrenador Conte: no es una gestión fácil. Martínez no estuvo en el campo. No se lo vio. Sólo un disparo al arco en el primer tiempo", señaló ‘Gazzetta dello Sport’.

De hecho, el jugador de la Selección de Argentina debió ser sustituido en la segunda y su rendimiento estuvo muy por debajo del que ha mostrado a lo largo de la temporada.

"Fue el gran ausente de la noche. Fácil, demasiado fácil saber por qué. Durante meses, lo han acompañado demasiadas voces del mercado. Lautaro puede convertirse en un caso perdido en lo que queda de temporada", reflexionó ‘Mediaset’.