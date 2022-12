“En Manchester City me dijeron que intentarían fichar a Kaká y Messi”: Robinho

El atacante brasileño, quien actualmente milita en Atlético Mineiro, habló de su paso por Real Madrid, el City, Mancini y su faceta como ‘fiestero’.

Robinho, quien fue comparado con Pelé y desde su época en Santos se perfilaba para ser uno de los mejores jugadores del mundo, se quedó corto debido a su poca continuidad y progreso en clubes como Real Madrid y Manchester City.

En una entrevista con el diario británico ‘Daily Mail’ el brasileño habló de varios temas que lo envolvieron en el transcurso de su carrera por Europa.

"Hablé un par de veces con el dueño, el jeque Mansour. Me dijo que iba a hacer un gran trabajo para fichar a Kaká y Messi. Kaká estuvo cerca, pero Messi era inalcanzable para ellos, pero yo creía en el proyecto del City. El jeque tenía la ambición de formar el mejor equipo del mundo y míralos ahora”, dijo Robinho sobre su estadía en el equipo inglés, que quería formar un onceno competitivo.

Frente a su salida del Real Madrid, habló que “con todo el respeto del mundo a los jugadores con los que jugué, hoy en día sería más fácil. Recuerdo el último día del mercado. Mi agente me llamó: 'Tienes la oportunidad de ir al City y hay otros brasileños', así que me fui”, expresó el brasileño, quien no supo rendir en el ‘club blanco’.

Acerca de su relación con Mancini y su puesto en el club de Manchester, el atacante del Mineiro señaló al timonel italiano quien para el "no sacaba lo mejor de mí. Necesitaba ir al Mundial. Tenía que jugar y por eso volví a Brasil. Mancini me dio muchas responsabilidades defensivas y me limitaba. Me gusta sentirme libre. La verdad era que me quería quedar y dejar un legado".

Por último, acerca de sus malos comportamientos y señalamientos por salir de fiestas consecutivamente, Robinho destacó que fue falta de madurez. "Era joven. Yo tenía una personalidad diferente. Me faltaba madurez y la capacidad de parar, pensar con una mente clara y considerar las consecuencias antes de tomar decisiones. El Robinho de hoy, haría las cosas de manera diferente", finalizó diciendo el suramericano.