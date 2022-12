En Perú confían en que Ricardo Gareca seguirá como DT de la Selección

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, aseguró que hará "lo imposible" para convencer al argentino Ricardo Gareca de renovar como seleccionador de Perú.

Oblitas anticipó en una larga conferencia de prensa que la prioridad de Gareca es seguir en Perú, pero advirtió que el entrenador está preocupado por el escándalo de corrupción judicial que salpica al presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

Publicidad

Anunció que esta semana se reunirá en Lima con Gareca sin tener un plan B en caso de que el entrenador argentino rechace seguir al frente de la ‘Blanquirroja’.

"Creo que él llega para decirnos sí o no, y creo que llega para decirnos sí con ciertas condiciones", apuntó.

Lea también: ‘Bolillo’ Gómez fue presentado como seleccionador de Ecuador: “Contento de estar en mi casa”

El director deportivo reconoció que Gareca y su cuerpo técnico están "muy nerviosos" por la estabilidad de la FPF, cuyo presidente presuntamente llevó al Mundial de Rusia 2018 a un cuestionado juez supremo, líder de una red de corrupción judicial, en paralelo a un fallo que congeló una investigación en su contra por dos asesinatos.

Publicidad

"Lo que Ricardo me ha dicho es que ellos están muy confundidos con todo lo que viene pasando. Le respondí que todos estamos así, pero me comprometí con él a que si acepta dirigir cuatro años más a Perú, nosotros vamos a blindar la parte deportiva para que nada interfiera con el trabajo de la selección pase lo que pase", relató.

"Hablo de blindar la parte deportiva para que la otra parte no nos intoxique", agregó.

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Oblitas confió en su poder de persuasión para mantener al seleccionador que devolvió a Perú a un Mundial tras 36 años de ausencia. "Le dije que en ningún caso vas a estar mejor que aquí y en ningún sitio vas a sentirte más querido que aquí", comentó.

Reconoció que pensó muy seriamente en dimitir tras conocer los nexos de Oviedo con la amplia red de corrupción instalada en las altas esferas de la judicatura de Perú, que incluye a magistrados, políticos y empresarios, pero indicó que se quedó para hacer "lo imposible" por convencer a Gareca para que se quede.

"No renuncio, porque si yo renuncio, Ricardo no acepta y después van a encontrar la excusa perfecta para decir que Ricardo no aceptó porque Oblitas renunció. Yo me voy a quedar para que Ricardo acepte", apostilló.

Publicidad

El exjugador y exentrenador señaló que lo más importante para él es la continuidad de Gareca al frente de la selección y del resto de proyectos deportivos trazados hace ya casi cuatro años.

Sobre la idoneidad de que Oviedo siga presidiendo la FPF, Oblitas indicó que se trata de una decisión que debe tomar el mismo presidente con el resto del directorio, cuyos miembros se reunirán este sábado.

Publicidad

Oblitas también lamentó que en el escándalo de corrupción judicial se haya visto involucrado el también histórico exjugador Teófilo Cubillas, quien presuntamente acudió al cuestionado juez supremo César Hinostroza para favorecer a un exalcalde prófugo de la Justicia, condenado a 16 años de prisión por corrupción.