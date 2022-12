¿Erling Haaland le coquetea al Barcelona?: “Ver a 'Leo' Messi es fantástico”

El delantero del Borussia Dortmund habló para un medio brasileño, donde reveló su admiración por el ‘10’ del ‘culé’ y por Neymar, quizás buscando una posibilidad de llegar en un futuro al equipo catalán.

El noruego Erling Haaland es la sensación del fútbol europeo con sus extraordinarios números en Champions (10 goles en siete juegos) y en la Bundesliga (nueve goles en siete partidos) con el Borussia Dortmund, club al que llegó en el mercado de invierno proveniente del Salzburgo.

Haaland fue entrevistado por el medio ‘Esporte Interactivo’ donde reveló varias curiosidades de su vida futbolística y dejó claro quienes son sus ídolos del balompié mundial.

“Es difícil compararlos, pero ver a Messi y a Neymar también es fantástico. Ellos también son los mejores de todos los tiempos, son ideales para ver”, manifestó el noruego de 19 años cuando se le consultó por sus jugadores favoritos.

Sobre su curiosa forma de celebrar los goles como un buda, dijo que “me gusta celebrar los goles así porque me gusta meditar, me ayuda mucho, me encuentro en paz y es algo bueno para mí”.

Erling Haaland es la principal ficha del Dortmund para avanzar a los cuartos de final de la Champions League frente al PSG, llave que los tiene en ventaja por 2 goles a 1 sobre los parisinos.

