Ernesto Valverde: “¿Broncas con Messi? Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio”

Barcelona no pudo andar con Ernesto Valverde como técnico, y fue uno de los últimos entrenadores que no salió nada bien del equipo catalán.

En una entrevista con el programa ‘El Día de Mañana’, el estratega se refirió a lo que fue su paso por el cuadro culé.

“No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. Mi marcha sucedió y ya está”, afirmó de entrada.

Pero la declaración que más generó comentarios fue cuando le preguntaron si tuvo problemas con Lionel Messi.

“Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad”, finalizó.