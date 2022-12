No, gracias.

Ernesto Valverde: "No sé cuánto estará de baja Lionel Messi, pero sé que no es grave" Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, instó a sus jugadores a "dar un paso al frente" este sábado (9:00 a.m.) en Getafe para conseguir la primera victoria de la temporada lejos del Camp Nou.