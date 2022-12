"Es el partido más importante de mi carrera y por el momento, de mi vida": Adebayor

El capitán de Togo, se refirió al partido que disputará este martes ante a República Democrática del Congo, con el que su equipo podría clasificar a cuartos de final de la Copa África.

"Los grandes jugadores de mi generación con los que he coincidido siempre, me dijeron que el partido más importante de nuestras carreras es el próximo, por lo tanto, contra los congoleños es el partido más importante de mi carrera, y por el momento de mi vida", señaló el capitán de los "Gavilanes" a la prensa.

"Si he tomado el avión para venir a la CAN a Gabón para volverme tras tres partidos, no sirve de nada", añadió.

"Quiero continuar viviendo la aventura. Debo mostrar la vía, no me debe faltar valentía y he dicho que jugaré para calificarnos. El destino está en nuestras manos", afirmó

Togo es último del Grupo C en este momento.

El seleccionador Claude Le Roy calificó de "excepcional" a su capitán, sin club desde hace más de seis meses, por su actuación frente a República Democrática del Congo.

"Un comentarista dijo que yo era amable con Adebayor para ganármelo, pero es falso, no busco ganarme a los jugadores", dijo Le Roy

"Cuando hay cosas que decirles, se las decimos. He tenido discusiones con él, a veces, pero nuestro respeto mutuo es más fuerte que cualquier cosa", indicó el técnico.