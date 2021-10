"Es más negro que el traje": las palabras sobre jugador de Real Madrid que causan polémica en España

"Tío, es más negro que el traje", fue el comentario de la periodista española Lorena González y que se coló en medio de una transmisión en vivo. Esas palabras las dijo mientras se enfocaba a Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, y ahí se armó todo un escándalo, a tal punto de haber sido despedida de su puesto.

"Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice", dijo la comunicadora en 'Radio Marca'.

Incluso, González aseguró que hasta tuvo una conversación con el futbolista de los blancos. "He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido", explicó la mujer.

La periodista que ejerció su labor hasta hace poco en 'Estudio Estadio' agregó que "intento ejercer esta profesión con el máximo respeto a todo, y sí, es un patinazo, pero no como para intentar acabar con la carrera de nadie ni con la salud de nadie".