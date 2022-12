“Es triste que en el fútbol no haya lealtad, es un negocio en el que si no rindes viene otro y ya está”

Estas fueron las palabras de Kevin Prince-Boateng, jugador de la Fiorentina, de Italia, en torno al balompié actual, al que calificó como decepcionante y materialista.

“Habría que hacer una encuesta para saber a cuántos futbolistas todavía les gusta entrenarse y quién disfruta jugando. Es un trabajo para profesionales. La presión es enorme y provoca hasta depresiones”, fueron las palabras de Kevin Prince-Boateng en tono crítico hacia el fútbol actual.

El jugador de la Fiorentina, en entrevista para el medio ‘Bild’, opinó en torno a la forma como se maneja el deporte en esta época y además sobre como algunas jóvenes promesas ya no juegan por diversión sino por dinero.

“No trabajan su talento y sé lo que significa tirarlo. Y hasta varias veces. Algunos conducen su Mercedes a los 19 años y ya se ven con tanto talento que no hacen nada para mejorar. Sin entrenamientos extra, sin nada. Ellos piensan en jugar a la Play y ver el Instagram. Llegan los últimos a entrenar y luego, se van los primeros. Creo que el fútbol ha cambiado, igual que la sociedad", aseveró el jugador.

Por su parte mencionó su postura del fútbol en esta época: “Es un negocio y los jugadores somos solo números. Si no rindes, viene otro. Es simple. No hay lealtad, es triste”.

Finalmente, el jugador que pasó por el Milan, Schalke, Barcelona, entre otros, aseguró que ya no disfruta del fútbol como antes: “Hay veces que jugando me divierto y otras veces en las que no lo hago".

