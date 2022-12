"Es un grande y lo queremos todos": Santiago Solari sobre Marcelo y su posible salida del Real Madrid

El técnico de los merengues, defendió al lateral brasileño, que afirmó a un medio de comunicación que si el club no le quiere, le pague y se marcha, al asegurar que "es un grande" querido por todos.

"Si el Real Madrid no me quiere, que me paguen y todo queda arreglado", aseguró Marcelo en unas declaraciones que fueron trasladadas a Solari en víspera del duelo de octavos de la Liga de Campeones en Amsterdam ante el Ajax.

"Marcelo es un grande, es nuestro segundo capitán, un emblema del club", respondió el técnico argentino. "Siempre pone al Real Madrid por delante de todos. Se está entrenando muy bien, igual que el resto de los jugadores", añadió.

Sin embargo, Solari no aseguró que Marcelo vaya a regresar a la titularidad en Liga de Campeones, después de pasar a ser suplente en Liga. La duda entre Sergio Reguilón o el brasileño en el lateral izquierdo se mantendrá hasta el último instante.

"Marcelo es un grande, lo queremos todos y trabaja con alegría cada día", insistió Solari para cerrar su comparecencia.

