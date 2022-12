"Es una frivolidad", dijo Míchel sobre campaña del 'Pibe' Valderrama contra cáncer testicular

Al actual técnico del Málaga, de España, no le gustó para nada aparecer como protagonista del 'spot' publicitario en el que el samario recuerda su toque en 1991, en un juego entre Real Madrid y Valladolid.

"Gracias Míchel por tocarme los huevos". Ese es uno de los apartes de una campaña publicitaria, en la que Carlos Valderrama llama a la prevención del cáncer testicular y cuya una de las imágenes fue el recordado episodio entre el colombiano y el español.

Sin embargo, para Míchel, actual entrenador del Málaga, el tema no es tan simpático y así lo hizo saber en una entrevista con el programa radial 'El Transistor'.

"El anuncio de Valderrama ni es una campaña ni tienen mi permiso; la frivolidad es muy innecesaria en estos casos", dijo el español.

Además, el exjugador del Real Madrid agregó que "trasladar algo donde yo me equivoqué hace muchos años a una campaña que no es campaña ni nada, me parece una frivolidad".

