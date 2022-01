Escándalo, fiesta y mujeres: Pierre-Emerick Aubameyang 'se puso de ruana' la Copa Africana

Pierre-Emerick Aubameyang fue foco de atención en los últimos días, en medio de las competencias de la Copa Africana de Naciones. Y todo porque se fue de la concentración de la Selección de Gabón, aparentemente por problemas cardíacos asociados al contagio por coronavirus.

Sin embargo, este martes apareció una nueva y escandalosa versión relacionada con el atacante.

Publicidad

"Según el periodista Freddy Khoula, de 'RFI Radio Foot', la verdadera razón por la que 'Auba' y Lemina habrían sido apartados es una fiesta nocturna tras la que ambos futbolistas habrían regresado al hotel de concentración a las 5 de la mañana borrachos", indicó 'Mundo Deportivo'.

Publicidad

Pero eso no fue todo. También se acusó a Aubameyang de haber aparecido con varias mujeres esa madrugada en el lugar de concentración.

Ante esas denuncias, Lemina se pronunció en redes sociales y aseguró que "ni siquiera alimentaré las mentiras que pretenden perjudicarme. Eso no me importa. Me duele por mi Selección, que está rodeada de mentirosos en busca de rumores. Buena suerte en lo que queda de torneo y para los próximos partidos. Toda esta maldad ha estado ocurriendo durante años. No hay nada más que hacer. Voy a ponerle fin. Gracias por todo, pero cuando afecta a mi familia con mentiras viniendo de gaboneses como yo, me da vergüenza".

Publicidad

Más allá de esos descargos, la noticia ha generado polémica en el seno del seleccionado de Gabón.