Escándalo sexual de jugador del Liverpool: mujer lo acusó de agresión sexual, a través de Twitter

El señalado es el africano Naby Keita, a quien señalan de haber intentado violar a una mujer después de una fiesta en su casa.

"Escándalo en la Premier League. Una mujer ha denunciado públicamente a través de las redes sociales que Naby Keita, futbolista del Liverpool, intentó violarla después de acudir a una fiesta en casa del futbolista".

Así comenzó en las últimas horas una nota el diario 'El Español', en el que se consignan los trinos publicados por una mujer de nombre Pontso Dlamini, quien señaló a Keita y armó un problema de marca mayor, registrado en los medios sensacionalistas ingleses.

"El 18 de enero de 2020 fui agredida sexualmente por el jugador del Liverpool Naby Keita. Lo reporté a la Greater Manchester Police y a la policía de Merseyside, con todas las pruebas/grabaciones y llamadas donde su gente solicitó reunirse conmigo para disculparse, y me dijeron que era su palabra contra la mía. Al diablo con el sistema, me falló", comenzó el relato.

Dlamini agregó que "mi chica me invitó a la fiesta de Naby en Formby, al final de la noche, Naby dijo que llamó a un taxi para mí. Él mintió, ¡nunca llegó! Todos se fueron, me dejaron solo, él comenzó a tocarme y repetidamente dije NO. Fue entonces cuando me ofreció dinero".

Por el momento no se conoce ningún pronunciamiento oficial de parte del futbolista, ni mucho menos del Liverpool sobre el polémico caso.