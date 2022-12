"Especulaciones": así calificó Reinaldo Rueda las versiones sobre su llegada a la Selección Colombia

En la rueda de prensa previa al partido entre Chile y Costa Rica, el entrenador vallecaucano respondió sobre la posibilidad de llegar al banquillo dejado en septiembre por José Néstor Pékerman.

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Chile, dedicó este jueves unos minutos de su contacto con los medios de comunicación del país austral para referirse sobre Colombia, cuya federación sigue en la búsqueda del nuevo timonel para arrancar con el proceso rumbo al Mundial Catar 2022.

"Son especulaciones", dijo tajantemente el entrenador colombiano cuando dejaron en el ambiente un interrogante sobre la vuelta a nuestro país, para ser el guía del seleccionado nacional.

Sin embargo, Rueda sí tocó con más amplitud el tema de su permanencia en Chile ante el cambio de cúpula dirigencial en la ANFP.

"Debo ver qué garantías hay para seguir haciendo el trabajo, con el respeto que he tenido de este directorio. Mientras en Chile no haya una decisión, mi propósito es seguir. Serán cosas que no pasen por mi voluntad", expresó Rueda Rivera.

"Los jugadores están con la misma incertidumbre que nosotros, pero la ilusión es seguir, mas no sé quién será el elegido tras el cambio de mando en la ANFP", finalizó el colombiano.