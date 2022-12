Esposa de Edwin Cardona negó que sea testigo de Daniela Cortes, en el caso contra Sebastián Villa

“Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido respeto a la prensa malintencionada en no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en las situaciones legales”, escribió Carolina Castaño.

La esposa de Edwin Cardona aseguró este miércoles en la noche que “no está involucrada en situaciones de tipo legal”, en el caso que se adelanta en Argentina contra Sebastián Villa por violencia de género.

“Como mujer no acepto ningún tipo de maltrato contra mi género y de ninguna persona. Soy defensora del respeto y me gusta inculcar valores a las nuevas generaciones, evitando todo tipo de circunstancias violentas. Lo anterior no quiere decir que esté comprometida o involucrada en situaciones de tipo legal”, aseguró Castaño en sus estados de Instagram.

“Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido respeto a la prensa malintencionada en no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en las situaciones legales como las ya conocidas”, agregó.

Cabe recordar que este miércoles trascendió que la pareja de Cardona sería una de las dos testigos que iba a presentar el abogado de Cortés, para demostrar las supuestas agresiones en contra de la expareja de Villa, en el proceso que se lleva a cabo en Argentina.

