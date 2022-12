Esposa de Franco Armani salió al cruce de los rumores: “Donde mi esposo es feliz, yo también lo soy”

Daniela Rendón publicó un mensaje en cuenta de Instagram en el que aclaró que no es cierto que por ella el arquero esté pensando irse de River Plate, como se ha dicho en algunos medios.

La esposa del arquero argentino Franco Armani salió a desmentir en su cuenta de Instagram los rumores sobre una posible interferencia suya en la decisión del futbolista de dejar River Plate a final de temporada.

“Estoy muy feliz de estar acompañando a mi esposo en este momento de su carrera, como lo he hecho desde hace ya 9 años. Ahora en su país, que también se ha convertido en el mío, donde me han abierto las puertas, me ha tratado muy bien y siempre me han demostrado todo su cariño”, dijo Rendón.

En los últimos días ha trascendido que Armani, motivado por su esposa, dejaría el equipo argentino a final de temporada y regresaría a Medellín, para jugar de nuevo con Nacional.

“Desde que la información se volvió un negocio “la verdad” dejó ser importante y nuestra vida privada un foco de rumores y es por esto que aclaro: donde mi esposo es feliz, yo también lo soy, siempre hemos sido un equipo dentro y fuera de su profesión”, finalizó Daniela Rendón.

