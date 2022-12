"Estamos contentos, pero no satisfechos”: aclaró Julen Lopetegui sobre la goleada 6-1 a Argentina

El seleccionador español, avisó este martes, que "esto no ha empezado todavía", en referencia al Mundial 2018, que es "otra cosa diferente a los amistosos".

"A los jugadores se les da las gracias y se les dice la realidad; que esto no ha empezado todavía. Estamos contentos, hemos ganado a un equipo que fue subcampeón del último Mundial, con una historia fantástica... Y a partir de ahí nada más", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Lopetegui no ve que haya la diferencia entre ambas selecciones que marcó el 6-1 en el Wanda Metropolitano: "Tu no la crees y yo menos. El resultado es real y el partido que hemos hecho también. El partido arrancó parejo. Argentina tenía bajas importantísimas. El Mundial es otra cosa, es diferente a un partido amistoso".

"Estamos contentos, pero no satisfechos, porque el Mundial no ha empezado todavía. Lo que hay que hacer es tener certezas, felicitar a los chicos, creer en el camino que hemos iniciado, pero nada más", expuso el entrenador, que entendió la posible euforia que pueda generar en la afición un triunfo tan incontestable como éste.

"No voy a pelearme con nadie porque tenga ilusión y esté contento. Otra cosa es cómo lo gestionemos a nivel interno. Que la gente esté feliz o ilusionada... Los chicos se lo han ganado. A partir de ahí, tranquilidad y calma. Nosotros sabemos dónde estamos", continuó Lopetegui en el estadio Wanda Metropolitano.

Isco Alarcón lideró el triunfo con tres goles. "No voy a decir nada nuevo ni descubrir nada del gusto que me produce ver a Isco y además del rendimiento que siempre ha tenido con nosotros. Encantado de que así sea y que sea feliz. Esperamos que estos dos meses sea lo más feliz que pueda en su club y encarar el Mundial con toda la ilusión y la ambición. Y la confianza no se la da el entrenador; se la da el jugador al entrenador", valoró Lopetegui.

El seleccionador no se pronunció sobre si Isco tiene que jugar más en el Real Madrid. "No voy a entrar a opinar eso. Sería un error si dijera algo de un colega y de un equipo. Es una decisión de Zidane y poco más tengo que añadir", explicó.

Lopetegui, que sí esperaba la defensa adelantada de Argentina, alineó en la primera parte a Diego Costa y en la segunda a Iago Aspas como delantero. "Decidimos poner a Diego la primera parte, porque entendíamos que era lo que necesitábamos, y a Iago en la segunda porque Diego también tenía algún problema", apuntó.

"Tenemos plena confianza en los dos y en todos los jugadores que vienen con nosotros y hemos decidido apostar por ellos", añadió el seleccionador, que explicó que dispone de delanteros "diferentes", pero está "contento" con los tres jugadores (Rodrigo Moreno, además de Aspas y Costa) que han jugado en esa posición en los dos amistosos ante Alemania y Argentina.

"Los tres nos dan cosas diferentes, igual que nos puede dar Álvaro (Morata). Intentaremos buscar en cada momento lo que el equipo necesita", abundó el técnico, que también habló del 5-1 de Iago Aspas a pase de David de Gea: "Sin duda, los entrenadores aspiramos a que los equipos sean lo más completos posibles, manejen todos los registros y les ha salido fantástico".