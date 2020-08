¡Este domingo llega a su gran final el torneo Fortnite 2020 de Volk! Emociones mil

View this post on Instagram

Volkers, estamos cada vez más cerca de la GRAN FINAL este domingo 23 de agosto a las 12:00 p.m., cualquiera puede llevarse la gloria eterna en el Volk Battle Royale Featuring Fortnite. Los esperamos en nuestro Twitch, Facebook & YouTube con un chapuzón de aventuras. #BattleRoyaleVolk @fortnitelatam