"Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres": grave denuncia contra jugador de Boca

En la cuenta de Instagram de Dani Cortés, la mujer hizo delicadas denuncias y publicó fotografías con el rostro golpeado, supuestamente por parte del futbolista colombiano.

Dani Cortés, quien hacía solamente diez días había compartido un mensaje de amor y una foto en Instagram junto al futbolista de Boca Juniors, denunció la noche de este lunes una supuesta agresión de parte de Sebastián Villa, a quien señaló de maltratador de mujeres en un extenso texto.

Cortés publicó una serie de fotografías y un par de videos, en el que se le ve el rostro golpeado y otras partes de su cuerpo con contusiones.

"Yo no aguanto más, me siento frustrada ante esa situación. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país. No saben la clase de hombre que es", agregó la mujer en su escrito.

Incluso, en los comentarios ante dichas aseveraciones de la colombiana, aparecieron mensajes de aliento de las esposas de otros futbolistas de nuestro país, incluso de los juegan en Argentina.