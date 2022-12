Esto es lo que puede hacer para conocer el trofeo de la Copa Mundial de la Fifa en Colombia

El trofeo más codiciado del balompié estará el 4 y 5 de abril en el estadio El Campín, en Bogotá. Aquí le contamos cómo puede adquirir sus entradas.

Hace cuatro años el trofeo más representativo del fútbol, el que todos los jugadores sueñan con levantar algún día, estuvo en Colombia como parte de la gira del Trophy Tour Coca-Cola. En aquella ocasión el trofeo de la Copa Mundial fue apreciado por más de 20 mil aficionados en el Estadio El Campín, en Bogotá. Este año, como parte del cuarto Trophy Tour, regresa a la capital colombiana.

El famoso trofeo de la Copa Mundial empezó su recorrido en el país anfitrión, Rusia, el pasado mes de septiembre y terminará en el mismo país en mayo, luego de viajar por 91 ciudades en 52 países. En América Latina el trofeo ha sido admirado por fanáticos de Argentina, Costa Rica, Panamá - todos países clasificados al Mundial de Rusia - y ahora es el turno para Colombia.

La Copa, de 36,8 cm de alto y de 6,175 kg, aterrizará en Bogotá el 3 de abril, pero será expuesta al público en el estadio El Campín el 4 y 5 de abril, días en los que según Pierangela Sierra, directora de Marketing de Coca-Cola en Colombia, se esperan más de 30 mil asistentes.

“Estos serán dos días llenos de emoción en lo que tendremos actividades digitales, concursos, premios, museos y al final cada colombiano podrá vivir una experiencia única que le permitirá tomarse una foto con el trofeo”, dijo Sierra a Gol Caracol.

Los aficionados que anhelan estar junto al tan preciado trofeo en el estadio El Campín, lo único que deben hacer para obtener su boleta es seguir los siguientes pasos:

1. Descarga la aplicación Coca-Cola For Me en tu celular o tablet

2. Crea una cuenta y registrarte en la Plataforma Coca-Cola For Me.

3. Acumula bubbles canjeando los códigos que se encuentran debajo de las tapas metálicas de los empaques personales de Coca-Cola.

4. Canjea tus bubbles por una entrada para el Trophy Tour.

5. Elige la fecha, hora y categoría de tu boleta. Ten en cuenta que una vez canjeadas tus bubbles por la entrada que desees no se podrás hacer cambios de la misma.

6. Reclama tu entrada entre el 17 de marzo y el 4 de abril en uno de los puntos de Tuboleta de Bogotá. Recuerda presentar desde tu celular el código único que te asignen y el documento de identidad válido y vigente en Colombia; si eres menor de edad presenta un tu documento de identificación y retira en compañía de un adulto.

Los tipos de entradas que están dispuestos en la plataforma Coca-Cola For Me por persona son: entradas dobles por 720 bubbles y entradas dobles con acceso VIP por 8.500 bubbles.

*Esa actividad se desarrollará del 5 de marzo al 3 de abril de 2018 a las 11:59 p.m.