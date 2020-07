Estremecedor relato de Salvador Cabañas con quien quiso matarlo: “Me dijo que era un ladrón”

Un suceso que cambió vidas y conmocionó a todo el planeta. Salvador Cabañas recibió un disparo en la cabeza en la madrugada del 25 de enero de 2010 cuando estaba en una discoteca. En esa época, el delantero paraguayo disfrutaba de un gran presente en el fútbol mexicano con América.

En un estremecedor relato, Recordó que el autor del ataque, José Jorge Balderas Garza, alias "JJ" (que fue condenado) era un desconocido para él cuando se lo encontró en un pub, el ‘Bar Bar’, y produjo el disparo que casi le segó su vida, en la cúspide de su carrera.

“Supuestamente es un narco, uno de los mayores de la ciudad de México. Me mandaron a esa persona para terminar conmigo”, le contó a ‘TyC Sports’.

Cabañas, quien volvió a jugar después del atentado en 2012 y dos años después se retiró de manera oficial; continúo relatando sobre aquella fatídica noche. “Me insultaba, me decía que le estaba robando a todos los mexicanos, que era un ladrón. Yo le decía que no, que había venido a trabajar para ganarme mi dinero, nada más”.

“La palabra que me dijo es que pida mi deseo, mi último deseo. Yo le dijo ‘por qué voy a pedir mi último deseo’ y ahí sacó el arma. Me apuntó en la frente. ‘Pedí tu deseo porque vas a morir’, me dijo. Estaba temblando con la pistola en la mano y después de cinco o 10 minutos, disparó”, aseveró.

Al final Cabañas, todavía ídolo del América de México, dejó un contundente mensaje y aseguró que “no tengo ningún problema en decirlo, lo perdono y ojalá que viva bien”.

