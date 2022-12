Exequiel Palacios, la nueva joya argentina que se pelean Barcelona, Real Madrid e Inter

Los medios de comunicación de ese país y el propio agente del jugador, afirman que el futbolista de 20 años podría dar el salto al Viejo Continente para la próxima temporada.

La prensa argentina sostuvo este lunes que el Real Madrid está dispuesto a pagar 20 millones de euros por el centrocampista de River Plate Exequiel Palacios, pero su agente desmintió la versión y aseguró el Inter de Milán es el único club que lo llamó a consultas por el joven de 20 años.

"Real Madrid se lleva a Exequiel Palacios. El club español pondrá sobre la mesa un poco más de 20 millones de euros netos a fin de año, pero lo dejaría en River hasta junio para que complete la Superliga", informó el canal TyC Sports en su sitio web.

Publicidad

Vea acá: Álvaro González: “Lo más seguro es que la Selección Colombia no tenga partidos en noviembre”

El agente Renato Corsi negó la versión a la radio El Mundo y aclaró que Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, le manifestó que el jugador es seguido por el club italiano.

"No me llamó nadie del Real Madrid por Palacios. Me llamó Zanetti para avisarme que lo están siguiendo porque es un jugador que les interesa, pero solamente eso", sostuvo Corsi.

Añadió que habrá reunión con directivos de River para elevar el valor de la cláusula de rescisión del contrato de Palacios.

El agente dijo a la agencia oficial de noticias Télam que no tiene idea sobre el origen de las conjeturas y enfatizó que "no hay una oferta" del club español.

Vea también: Por fin, Jeison Murillo tendría minutos con Valencia: jugaría en Copa del Rey

Además, lamentó que se instalen estos rumores antes del crucial partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores frente al Gremio brasileño, que hace ocho días se impuso por 0-1 en Buenos Aires.

La prensa local asegura también que en ese partido hubo en las gradas representantes del Barcelona, otro equipo presuntamente interesado en contratar al centrocampista de 20 años, que debutó en 2015 y que ya jugó dos partidos con la selección argentina.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados