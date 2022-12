Exfutbolista criticó a Mbappé, luego de unas declaraciones: “Se está 'Neymarizando'”

Christophe Dugarry se refirió a unas palabras del atacante francés del PSG, tras anotar un ‘triplete’ en el encuentro frente a Brujas, por Champions League, diciendo que “quería volver a demostrar que es difícil prescindir de mí”.

Christophe Dugarry no quedó contento, luego de unas declaraciones de Kylian Mbappé, en las que habló en un tono un poco prepotente.

El exjugador del Mónaco arrancó el encuentro desde el banco de suplentes, algo que no pareció gustarle, y luego del encuentro lo expresó. “Quería comenzar. Pensaba salir en el arranque”.

“El resto de su entrevista fue perfecta... Hablaba de sus compañeros, el equipo... Pero esta frase me molesta. Quizás para Mbappé es difícil, pero es tan importante ser buena persona como buen futbolista. No digo que no lo sea, pero ya ha hecho varias declaraciones de este tipo”, agregó el otrora futbolista francés.

Sin embargo, Dugarry pensó que este tipo de declaraciones son “una torpeza” y cree que podría prescindir de otros jugadores. “Creo que se está ‘Neymarizando’. Preferiría que saliera con Gueye, Ander Herrera o Di María. Tengo miedo de que el sueño que había con este chico se haya roto, tengo la sensación de que las cosas pueden cambiar rápidamente a mal”. Declaró Christophe, en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

